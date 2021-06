Em Wall Street, Dow Jones volta a cair e Nasdaq avança

A Bolsa de Nova York fechou com resultados divergentes nesta quinta-feira (17), com o Dow Jones registrando nova queda.



O Dow Jones caiu 0,62%, a 33.823,45 pontos, em baixa pela quarta sessão consecutiva, enquanto o Nasdaq subiu 0,87%, a 14.161,35 pontos.



O índice ampliado S&P; 500 fechou perto do equilíbrio, com uma perda marginal de 0,04%, indo a 4.221,86 pontos.



"As repercussões da mensagem de política monetária enviada ontem (quarta-feira) pelo Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano) continuaram a dominar a atividade dos mercados, levando a uma alta volatilidade nesta quinta-feira", observou Karl Haeling, do LBBW.



Após sua reunião de terça e quarta-feira, o Fed preparou o caminho para dois aumentos nas taxas de juros antes do final de 2023.



O presidente do órgão, Jerome Powell, reiterou em coletiva de imprensa que a alta de preços nos Estados Unidos é temporária e que a inflação deve se estabilizar em 2022 e 2023.



