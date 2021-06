Líder do partido sindicalista norte-irlandês DUP renunciará

O líder do Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte (DUP), Edwin Poots, anunciou nesta quinta-feira (17) que irá renunciar, após três semanas no cargo e com um membro de seu partido sendo eleito como primeiro-ministro do governo regional.



"Pedi ao presidente do partido que inicie o processo eleitoral dentro da formação para que um novo líder do Partido Unionista Democrático possa ser eleito", informou em um comunicado.



Nesta quinta-feira, Poots indicou o parlamentar unionista Paul Givan, de 39 anos, um protestante fundamentalista, para o cargo de primeiro-ministro da Irlanda do Norte.



Poots indicou que renunciaria após participar de uma reunião de deputados do partido, nesta quinta-feira à noite na sede da DUP em Belfast.



"O partido me pediu para permanecer no cargo até que meu sucessor seja eleito", informou em um comunicado.



"Tem sido um período difícil para o partido e para o país e transmiti ao presidente a minha determinação de fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que o sindicalismo e a Irlanda do Norte se fortaleçam", acrescentou.