EUA designa o dia 19 de junho, que marca o fim da escravidão, como feriado federal

Os Estados Unidos designaram nesta quinta-feira (17) o dia 19 de junho como um feriado federal, data que marca o fim da escravidão no país e conhecida como "Juneteenth".



A maioria dos estados da União reconhecem ou comemoram o dia 19 de junho, que agora se tornou oficialmente o 12º feriado federal, após a promulgação de uma nova lei.



Nesse dia de 1865 os últimos escravos souberam de sua liberdade, quando um general do exército da União anunciou em Galveston, no Texas -onda a Proclamação da Emancipação de 1862 do presidente Abraham Lincoln ainda não vigorava-, que a escravidão havia sido abolida no estado e em todo o país.



O "Juneteenth" ganhou uma relevância renovada nos últimos anos, com milhões de americanos questionando o legado de injustiça racial do país.



"Este é um dia de profundo peso e profundo poder, para recordar a mancha moral e o terrível custo que a escravidão causou e continua causando ao país, algo que durante muito tempo chamei de pecado original dos Estados Unidos", declarou o presidente americano, Joe Biden.



O presidente elogiou a "extraordinária capacidade do país de curar e ter esperança e de sair daqueles momentos dolorosos e de uma versão amarga, muito amarga de nós mesmos".



O Senado aprovou por unanimidade a resolução na terça-feira e a Câmara dos Representantes fez o mesmo na quarta-feira por 415 votos a favor e 14 contra.



"Todos os americanos podem sentir o poder deste dia e aprender com nossa história, celebrar o progresso e ter noção da distância que percorremos, mas (também) da distância que ainda devemos percorrer", declarou Biden a ativistas e políticos reunidos na Casa Branca.



O "Juneteenth" do ano passado foi comemorado em um cenário de protestos antirracismo após a morte de George Floyd, um homem negro de 46 anos, em Minneapolis, pelas mãos de um policial branco que foi condenado por assassinato.



As principais empresas dos Estados Unidos, incluindo a Nike e o Twitter, anunciaram em 2020 que transformarão o dia 19 de junho em um feriado remunerado para os funcionários.