O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, afirmou que seu país deve se preparar para "o diálogo e o confronto" com os Estados Unidos sob a administração de Joe Biden, informou a agência estatal KCNA nesta sexta-feira (18, quinta 17 de Brasília).



Durante uma reunião do comitê central do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, atualmente no poder, Kim Jong-un delineou sua estratégia para as relações com Washington e "afirmou a necessidade de se preparar para o diálogo e o confronto, especialmente para um confronto a fim de proteger a dignidade do nosso Estado", revelou a KCNA.