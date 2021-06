O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, afirmou que seu país deve se preparar para "o diálogo e o confronto" com os Estados Unidos sob a presidência de Joe Biden, informou a agência estatal KCNA nesta sexta-feira (18).



Durante uma reunião na quinta-feira do comitê central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, Kim Jong-un resumiu uma estratégia para as relações com Washington e a tendência política da nova administração americana, revelou a KCNA.



Kim "enfatizou a necessidade de se preparar para o diálogo e o confronto e, especialmente, estar bem preparado para o confronto a fim de proteger a dignidade de nosso Estado" e garantir um "ambiente de paz", acrescentou a agência oficial de notícias.



O líder norte-coreano "pediu uma reação rápida e clara para enfrentar a mudança da situação e concentrar esforços para assumir o controle estável da situação na península da Coreia".



Os comentários de Kim indicam uma estratégia de esperar e ver, onde a "bola está no campo americano", para pressionar por um diálogo ou um confronto, comentou à AFP Hong Ming, do Instituto Coreia de Unificação Nacional.



Pyongyang já havia acusado Biden de seguir uma "política hostil" e advertido que seria um "grande erro" do presidente norte-americano dizer que enfrentaria a ameaça do programa nuclear norte-coreano "com diplomacia e dissuasão".



O antecessor de Biden, o republicano Donald Trump, gerou manchetes - embora com pouco progresso prático - com uma série de encontros diretos com Kim, uma política que Biden disse que não seguirá a menos que os termos mudem dramaticamente.



Em uma visita a Washington em maio do presidente sul-coreano, Moon Jae-in, Biden anunciou que não se encontraria com Kim a menos que houvesse um plano de negociação concreto sobre o arsenal nuclear de Pyongyang.



A Casa Branca disse que buscará uma "abordagem política calibrada", o que no jargão diplomático é entendido como manter a discrição e a mente aberta.



"Entendemos onde esforços anteriores encontraram dificuldades e tentamos aprender com eles", afirmou um alto funcionário da Casa Branca.



A Coreia do Norte executou seis testes de bombas atômicas desde 2006 e enfrenta múltiplas sanções por seus programas de armas proibidas.



Mas o país poderia aceitar uma "redução gradual de seu arsenal nuclear e o congelamento do programa nuclear em troca de um alívio das sanções", opinou Cheong Seong-chang, diretor de Estudos Norte-Coreanos do Instituto Sejong.



Mas um relatório de especialistas americanos do setor de inteligência divulgado em abril destacou que a Coreia do Norte poderia retomar os testes nucleares este ano para forçar o governo Biden a retornar à mesa de negociações.



Kim "poderia adotar algumas ações agressivas e potencialmente desestabilizadoras para mudar o ambiente de segurança regional e provocar divisões entre os Estados Unidos e seus aliados, incluindo a retomada de testes de armas nucleares e de mísseis balísticos", afirmou o gabinete do Diretor de Inteligência Nacional americano.