Biden destaca apoio bipartidário para data do fim da escravidão ser feriado

Em cerimônia para a adoção do dia 19 de junho como feriado nacional nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden agradeceu o apoio bipartidário da proposta no Congresso, e indicou esperar que seja o começo de uma mudanças para uma maior contribuição entre ambas as siglas.



A data, que celebra a emancipação de escravizados no Texas em 1865, passa agora a ser um feriado nacional, em um projeto aprovado no Congresso e assinado hoje como lei por Biden. "Grandes nações não ignoram seus momentos mais dolorosos", indicou o presidente sobre o passado escravista do país, e lembrou de "marcas que ficam até hoje" do período, indicando a educação, especialmente universitária, como um caminho para reduzir as desigualdades no país.