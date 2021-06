Os Estados Unidos pediram, nesta quinta-feira (17), a Hong Kong que pare de atacar os meios de comunicação, alertando que as buscas na redação do jornal pró-democracia Apple Daily mancham a imagem da cidade.



"Fazemos um apelo às autoridades para que parem de atacar a mídia independente e livre", disse à imprensa o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.



"Os esforços para reprimir a liberdade da mídia e restringir o livre fluxo de informação não só prejudicam as instituições democráticas de Hong Kong, como também prejudicam sua credibilidade e viabilidade como centro internacional".