Fortes chuvas deixam seis mortos e quase 340.000 afetados na Guatemala

Ao menos seis pessoas morreram e quase 340.000 foram afetadas pela temporada de chuvas na Guatemala, que começou em maio e trouxe deslizamentos de terra e danos em infraestruturas, informou a Proteção Civil nesta quinta-feira (17).



"No decorrer da temporada, foram registrados 172 incidentes que afetaram 339.310 pessoas; 4.624 pessoas foram retiradas e 254 abrigadas", disse o porta-voz da Coordenadoria para a Redução de Desastres (Conred), David de León.



Segundo a Conred, responsável pela Proteção Civil, até o momento foram registradas seis mortes e dois feridos pelas chuvas.



Além disso, foram registradas 1.248 moradias com danos entre leves, moderados e graves, 60 inundações, 28 deslizamentos, 29 estradas e cinco pontes afetadas, três pontes destruídas e 17 deslizamentos de terra.



Em um balanço anterior, a Conred havia informado cerca de 200.000 afetados, mas as fortes chuvas dos últimos dias quase dobraram o número pelos deslizamentos de terra, que prejudicaram a mobilização de pessoas.



Todo ano, a temporada de chuvas que se inicia em maio e termina em novembro deixa dezenas e até centenas de mortes no país centro-americano, uma das regiões mais vulneráveis à mudança climática.