EUA elogia 'compromisso claro' da Turquia para proteger aeroporto de Cabul

Os Estados Unidos elogiaram, nesta quinta-feira (17), o "compromisso claro" da Turquia de desempenhar um "papel-chave" na segurança do aeroporto de Cabul após a saída das tropas americanas e estrangeiras.



O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse ao seu homólogo americano Joe Biden, durante uma reunião no início da semana em Bruxelas, que Ancara "precisaria de algum apoio" para proteger o aeroporto da capital do Afeganistão para fazer isso". Biden "garantiu que o fornecerá", disse o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan.



"O presidente Erdogan expressou sua satisfação com este assunto" e os dois líderes "decidiram que trabalharão juntos para que isso ocorra", acrescentou.



No final de sua reunião com Biden na segunda-feira à margem da cúpula da Otan, Erdogan disse que mencionou a possibilidade de manter forças turcas no Afeganistão após a retirada americana, prevista para o início de setembro.



"Se a Turquia for convidada a abandonar o Afeganistão, o apoio diplomático, logístico e financeiro dos Estados Unidos seria muito importante", enfatizou, acrescentando estar em contato sobre este assunto com outros países, como Paquistão e Hungria.



Os líderes dos países da Otan prometeram, na segunda-feira, fornecer fundos de transição para garantir a continuidade das operações do aeroporto de Cabul após sua retirada do Afeganistão.



O aeroporto da capital afegã é a principal rota de saída para os diplomatas ocidentais e os trabalhadores humanitários.



O medo de que caia nas mãos dos talibãs devido à retirada das forças estrangeiras fez com que a Otan buscasse uma solução.



Os talibãs alertaram no sábado que as forças estrangeiras não deveriam ter "nenhuma esperança" de manter uma presença militar no Afeganistão, e que a segurança das embaixadas e do aeroporto seria responsabilidade dos afegãos.