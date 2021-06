Reino Unido supera 10 mil casos diários de covid pela primeira vez desde fevereiro

O Reino Unido superou, nesta quinta-feira (17), 10 mil novos casos registrados diariamente de covid-19 (11.007) pela primeira vez desde fevereiro.



O primeiro-ministro Boris Johnson anunciou na segunda-feira um atraso de quatro semanas na última fase de desconfinamento na Inglaterra em meio a preocupações com a disseminação de variante Delta, detectada inicialmente na Índia e que é entre 40% e 80% mais contagiosa que a Alpha.



O Reino Unido conduz uma campanha de vacinação bem-sucedida e o governo defende que o adiamento do levantamento total das restrições de 21 de junho para 19 de julho permitirá que uma segunda dose da vacina seja administrada a milhões de pessoas a mais.



A mortalidade continua baixa, com 19 mortes registradas nesta quinta-feira, e as vacinas são consideradas eficazes na prevenção de sintomas graves relacionados à variante Delta.



País mais afetado pela pandemia na Europa, o Reino Unido já registra 127.945 mortes confirmadas por covid-19.



Um relatório do governo divulgado hoje mostrou que o número de casos está "aumentando exponencialmente" em toda a Inglaterra, impulsionado por grupos de idade ainda não vacinados.