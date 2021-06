Justiça espanhola autoriza extradição de colombiano procurado por 'falsos positivos'

A Justiça espanhola anunciou, nesta quinta-feira (17), que autorizou a extradição para a Colômbia do ex-guerrilheiro do ELN Luis Jhon Castro Ramírez, conhecido como Zarco, procurado em seu país pela participação em 17 mortes apresentadas como "falsos positivos".



Também conhecido como Mono ou Antoni, o suspeito é acusado de ter recrutado "dezessete pessoas entre 2007 e 2008 com promessas econômicas, para levá-las a lugares onde estavam as tropas do Exército", segundo o comunicado da Audiência Nacional, uma alta jurisdição em Madri encarregada das extradições.



Assim que as vítimas chegavam nesses lugares, os soldados "as matavam e as apresentavam como vítimas legítimas de combate em operações militares, os chamados 'falsos positivos'", diz o texto.



Antes dos fatos, Zarco havia abandonado o Exército de Libertação Nacional (ELN), última guerrilha reconhecida na Colômbia após o desarmamento das FARC em 2016. O suspeito foi preso em fevereiro pela polícia espanhola em Alicante (sudeste) a pedido das autoridades colombianas.



Os investigadores o rastrearam após saberem que ele tinha "vínculos familiares" na Espanha, segundo a polícia.



Depois de aprovada pela Justiça, sua extradição deve ser agora ratificada pelo governo espanhol.