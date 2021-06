Visitantes de máscara recuperam 'magia' da Disneyland Paris

"Declaro a Disneyland Paris reaberta". Depois de oito meses de portas fechadas, a presidente do parque, Natacha Rafalski, reabriu o centro de atrações nesta quinta-feira (17), com medidas sanitárias "reforçadas", incluindo o uso obrigatório de máscara a partir dos 6 anos de idade.



"Estou emocionada, quero chorar, mas estou me controlando", confidencia Clara Mazzoni, após a abertura dos portões, toda vestida de branco, com bolsa, "pins" e arco com orelhas à imagem da personagem Marie, de "Aristogatas".



"Saí de Reims (nordeste da França) às 6h15 para não ter que fazer fila na entrada", diz esta assídua visitante, que costumava visitar o parque uma vez por semana.



A partir das 8h50, os primeiros visitantes, a maioria fantasiado, foram recebidos na Town Square e depois na Main Street por uma guarda de honra de funcionários e por um baile de personagens emblemáticos do universo Disney.



Alguns visitantes puderam ingressar no parque nos dois dias anteriores à sua reabertura, 15 e 16 de junho, reservado para assinantes anuais.



"Mal podia esperar", disse Maxime, de 9 anos e meio, que contou que não conseguia "dormir há três dias" diante da perspectiva de voltar ao parque.



"Há muito tempo que eu senti falta daqui", afirma Johanna Dieux, uma Branca de Neve de 6 anos. "Por causa da covid, não podia vir aqui", lamentou a pequena.



Fechado desde 30 de outubro de 2020, Disneyland Paris reabriu ao público, mas com capacidade reduzida.



Hoje, pode acomodar "28.000 pessoas, o que limita as entradas" do parque, que tem capacidade para receber "até 50.000 visitantes por dia", afirma Djamila Ouaz, delegada do sindicato CFDT.



Todas as atrações e lojas estão abertas, mas os visitantes a partir de 6 anos, assim como os funcionários, devem usar máscara "durante todo dia", frisou a Disneyland Paris em um comunicado à imprensa.



"Impusemos medidas sanitárias reforçadas em todo nosso 'resort', nas nossas atrações, lojas, hotéis e restaurantes", insistiu a presidente do parque.



- 2.000 distribuidores de álcool em gel -



Para limitar a disseminação do coronavírus, foram espalhados pelo chão adesivos que lembram o distaciamento físico obrigatório e painéis de acrílico foram colocados na frente e, às vezes, dentro das próprias atrações.



Também foram instalados cerca de 2.000 pontos com "dispenser" de álcool em gel.



Dos sete hotéis, apenas o Newport Bay Club está aberto. A inauguração do novo Hotel New York, com 561 quartos dedicados ao universo Marvel, será em 21 de junho.



Depois de um primeiro fechamento entre 13 de março e 15 de julho de 2020, o parque, principal destino turístico na Europa, voltou a fechar as portas mais duas vezes.



No início de 2021, os sindicatos e a direção do parque firmaram um acordo coletivo de rescisão contratual (RCC), que previa até 1.060 demissões.



Cerca de 1.100 demissões foram assinadas, conforme Djamila Ouaz, levando o atual número de funcionários para "14.700, sem contratos temporários".



Segundo o CFDT, o parque recebeu 3,5 milhões de visitantes em 2020. A Disneyland Paris não divulga o número de visitantes anuais desde 2015, quando atingiu 14,8 milhões.