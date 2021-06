Morre na Cisjordânia palestino ferido pelo Exército israelense

Um adolescente palestino morreu nesta quinta-feira (17), após ser baleado na véspera pelo Exército israelense durante distúrbios no norte da Cisjordânia ocupada - relataram fontes palestinas.



Ahmed Zahi Dawud, de 16 anos, foi ferido na quarta-feira (16) em choques em sua localidade de Beita, perto de Nablus. Lá, as manifestações contra a colonização israelense costuma terminar em confrontos com as forças israelenses.



Dawud levou um tiro na cabeça, informaram o Ministério palestino da Saúde e o hospital de Nablus (norte), onde estava internado.



Ontem, o Exército israelense disse que um soldado atirou na direção de um palestino que corria em sua direção e que havia lançado um "objeto suspeito" que "explodiu", no setor da colônia de Eviatar, perto de Beita.



"O soldado agiu para prender o suspeito, atirando para o alto e, depois, atirando em sua direção", disse o Exército em um curto comunicado.



De acordo com a agência oficial de notícias palestina Wafa, este é o quarto palestino morto em Beita em um mês.