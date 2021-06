Facebook apresenta método para ajudar a detectar imagens manipuladas

Cientistas do Facebook apresentaram nesta quarta-feira um método para facilitar a detecção de "deepfakes", imagens falsas hiper-realistas, e determinar a sua origem, graças à inteligência artificial.



As deepfakes são um problema na Internet, porque podem ser usadas para manipular ou difamar pessoas, fazendo com que elas pareçam ter dito coisas que não disseram ou fizeram. Essas montagens são baseadas em tecnologias de inteligência artificial.



"Nosso sistema facilitará a detecção de deepfakes e o monitoramento das informações relacionadas", afirmaram Tal Hassner e Xi Yin, pesquisadores da rede social, que trabalharam nesse tema com a Universidade Estadual do Michigan. Seu método deve fornecer "ferramentas para ajudar na investigação dos incidentes de desinformação coordenada que utilizam deepfakes", disseram.



Para desenvolver o sistema, eles usaram a técnica conhecida como "engenharia reversa", que consiste em desconstruir a fabricação de um produto, neste caso, um vídeo ou uma foto. Seu programa de informática identifica imperfeições adicionadas durante a edição e que alteram a "impressão digital" das imagens, que pode ser usada para identificar o modelo de câmera utilizado. Na ciência da computação, essa impressão digital "pode ser usada para identificar o sistema de geração usado na produção do truque", explicaram os cientistas.



