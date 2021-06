Cruzeiros retornam ao Caribe mexicano após 15 meses de ausência

Com música e um cartaz escrito "Welcome back", a ilha de Cozumel recebeu os passageiros do transatlântico Adventure of the Sea, primeiro a retornar ao Caribe mexicano após 15 meses de pandemia.



Transportando cerca de mil passageiros, o navio zarpou no último dia 12 de Nassau, nas Bahamas, e chegou a Cozumel às 6h30 desta quarta-feira. Um grupo de turistas, a maioria americanos, desembarcou para explorar a ilha, mesmo com chuva.



O aposentado Michael Williams, 62, contou que essa é sua primeira viagem desde o começo da pandemia, e que se sente como em uma "aventura emocionante". "Estava ansioso para embarcar nesse cruzeiro e navegar."



Um total de 94% dos passageiros foram vacinados contra a Covid-19 em seus países de origem e outros 6% têm menos de 16 anos, informou Alberto Muñoz, vice-presidente para a América Latina da operadora Royal Caribbean.



Também irá retornar este mês a Celebrity Cruise Lines, enquanto a Carnival Corporation fará o mesmo no mês seguinte, com paradas em Cozumel e Mahahual, também no estado mexicano de Quintana Roo, detalhou Darío Flota, titular do Conselho de Promoção Turística estadual, assinalando que as primeiras viagens são de teste e que o retorno à normalidade levará tempo.



Quintana Roo se mantém em nível alto de alerta sanitário, apesar de a maior parte do país ter normalizado suas atividades, ante o retrocesso da doença. O estado soma 29.660 casos de Covid e 2.891 mortos.



