O Banco Central do Brasil (BCB) anunciou nesta quarta-feira (16) o aumento da Selic, sua taxa básica de juros, em 0,75 ponto percentual, a 4,25%, para tentar conter uma disparada inflacionária em plena pandemia do coronavírus.



Este aumento da Selic, o terceiro consecutivo, coincide com o prognóstico da maioria dos analistas, e será seguido de outro de pelo menos a mesma magnitude, informou o Comitê de Política Monetária (Copom) do BCB em um comunicado.