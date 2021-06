Os preços do petróleo atingiram máximas em anos nesta quarta-feira, após uma nova redução das reservas nos Estados Unidos.



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em agosto valia 74,39 dólares no fechamento em Londres, alta de 0,54%. Em Nova York, o barril do WTI para julho subiu 0,04%, a 72,15 dólares.



Tanto o Brent quanto o WTI bateram recordes durante o dia, chegando a 74,96 dólares e 72,99 dólares, respectivamente.