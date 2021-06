Encontro Biden-Putin não foi caloroso, apesar da alta temperatura em Genebra

Apesar das altas temperaturas de Genebra nesta quarta-feira (16) e de algumas brincadeiras superficiais, houve poucos sinais de aproximação entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, após a primeira cúpula entre os dois líderes.



Os dois presidentes protagonizaram um aperto de mão antes de entrar na luxuosa vila do século XVIII que sediou o encontro na cidade suíça.



Contudo, embora ambos afirmaram que o tom da reunião foi positivo e construtivo, a sensação foi de um encontro de trabalho pouco amigável.



"Nos conhecemos, mas não somos velhos amigos. Isso é apenas trabalho", declarou Biden em coletiva de imprensa após a cúpula.



O presidente americano chegou a Genebra na véspera e passou a noite no Hotel Intercontinental de cinco estrelas.



O chefe de Estado russo chegou pouco antes da reunião e seu comboio o levou diretamente rumo à sumptuosa Vila La Grange.



Um responsável pelo protocolo em Genebra declarou que uma das vantagens do local escolhido para o encontro, com uma vista impressionante sobre o lago Léman, é sua simetria.



Isso permite dar a ambas as delegações um número perfeitamente igual de quartos, sem permitir o surgimento de rivalidades que podem atrapalhar as negociações.



- Aperto de mãos -



A equanimidade estendeu-se inclusive ao fornecimento de bandeiras na entrada para quando Biden e Putin fossem recebidos pelo presidente suíço, Guy Parmelin.



O presidente suíço desejou-lhes um "diálogo frutífero", antes de se retirar do local, deixando os dois líderes na porta, aparentemente sem saber o que fazer.



Biden se virou e estendeu a mão para Putin, que respondeu positivamente em um gesto que durou cerca de quatro segundos. Em seguida, trocaram algumas breve palavras e sorriram antes de entrar.



Dentro da vila, cuja imponente biblioteca tem 15.000 livros, os mandatários americano e russo sentaram-se em cada lado de um globo com suas bandeiras atrás.



Quando a imprensa foi convidada a testemunhar os comentários iniciais, todo o decoro desapareceu com uma correria desenfreada de jornalistas e fotógrafos em busca do melhor ângulo.



"A disputa da mídia foi a mais caótica vista em um comício presidencial em nove anos. Os jornalistas se acotovelaram e gritavam uns com os outros para que não se movessem, mas ninguém respeitou o pedido", afirmou um setorista da Casa Branca.



Ambos os presidentes "pareciam se divertir" com a gritaria e a agitação.



Com as temperaturas chegando a 32 graus no lado de fora, felizmente o ar condicionado ajudou a manter o clima mais ameno para Biden e Putin dentro da Vila La Grange.



- Óculos e uma escultura -



Joe Biden presenteou Vladimir Putin com um par de seus óculos de sol favoritos - estilo Aviator personalizados feito pela Randolph USA - e uma escultura de vidro de um bisão.



Em função da cúpula, Putin não pôde assistir à vitória da seleção russa de futebol sobre a Finlândia (1-0), um jogo válido pela Eurocopa-2020.



Mas, quando questionado mais tarde, o mandatário russo se recusou a fazer comparações e dizer qual foi o resultado de seu encontro com Biden.



Putin chamou a reunião de "franca e sincera". No entanto, "isso não significa necessariamente que temos que prometer amor eterno", acrescentou.



"É preciso olhar em volta e pensar consigo mesmo: é um mundo maravilhoso", declarou Putin ao concluir sua fala.



Num tom mais brusco, Biden disse: "Fiz o que vim fazer."