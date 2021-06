Spotify lança Greenroom, concorrente do Clubhouse

O Spotify lançou nesta quarta-feira (16) um aplicativo de conversas por áudio ao vivo chamado Greenroom, que parece ser a resposta do gigante sueco de streaming de música à popular plataforma Clubhouse.



O Greenroom permite que os usuários criem ou participem de discussões ao vivo. A novidade chega após o Spotify adquirir a Betty Labs, a empresa por trás de um aplicativo de áudio de sucesso voltado para esportes, o Locker Room.



Junto com os podcasts, o áudio social decolou no ano passado, com o Clubhouse, sediado em San Francisco, na liderança. Desde dezembro, o app já foi baixado mais de 18 milhões de vezes, de acordo com o site AppMagic.



Outros gigantes da tecnologia também entraram na onda do áudio ao vivo: o Twitter lançou o Spaces em dezembro e o Facebook criou as Live Audio Rooms.



No entanto, permanecem as dúvidas sobre a capacidade dessas plataformas de monetizar seu conteúdo.



Eles também terão que competir com o Discord, que oferece recursos de áudio ao vivo desde 2015 e tem mais de 140 milhões de usuários, embora esteja mais focado em jogadores de videogame.



O Spotify tem a vantagem de já ser uma plataforma de áudio, até então focada em música e, mais recentemente, em podcasts.