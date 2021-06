Polícia do Equador apreende armas e explosivos em prisão onde presidiário faleceu

A polícia equatoriana apreendeu armas e explosivos nesta quarta-feira (16) em uma prisão na cidade costeira de Guayaquil, onde no domingo um presidiário morreu e outros seis ficaram feridos, informou o Ministério Público.



"Foram apreendidos 2 fuzis, 4 pistolas, armas cortantes, celulares, explosivos e 6 coquetéis molotov na operação realizada hoje" na Penitenciária do Litoral, informou o MP em sua conta no Twitter.



Nas imagens divulgadas pelo Ministério Público, também pode-se ver dinheiro ao lado das armas.



A apreensão foi feita no presídio onde no domingo um preso morreu e outros seis ficaram feridos durante uma briga entre presidiários de diferentes alas. Nessa mesma penitenciária, a polícia impediu uma tentativa de fuga de 26 presos no fim de semana.



O MP também informou que "a atuação oportuna" dos agentes da Polícia e da Segurança Penitenciária impediu a tentativa de fuga de 26 internos daquela penitenciária.



Em fevereiro deste ano, o Equador passou por sua pior crise penitenciária, quando 79 presidiários de pavilhões de segurança máxima morreram em violentos confrontos de detentos em quatro prisões do país, que concentram 70% dos 38.000 presidiários do país.



O sistema prisional equatoriano é composto por cerca de 60 unidades prisionais com capacidade para abrigar 29 mil pessoas, e tem 1.500 funcionários, quando deveria-se ter mais pessoal, ao menos 2.500 guardas, segundo dados oficiais.