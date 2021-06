Alemanha devolve ao México 34 peças arqueológicas de coleções particulares

Cerca de 34 artefatos arqueológicos que faziam parte de coleções particulares na Alemanha foram devolvidos "de forma voluntária" ao México, informou o Ministério das Relações Exteriores mexicano nesta quarta-feira (16).



São cerca de trinta objetos de culturas do planalto central do México que foram encontrados em "ótimo estado de conservação", disse a chancelaria durante uma coletiva de imprensa.



"São devolvidas 34 peças arqueológicas valiosas para o México, para sua história, elas fazem parte de seu patrimônio fundamental", declarou o chanceler mexicano, Marcelo Ebrard, durante a cerimônia.



A entrega ocorreu depois que dois cidadãos alemães foram à embaixada mexicana em Berlim em maio "para expressar seu interesse em restituir peças arqueológicas nas mãos de suas famílias", contou Alejandro Celorio, consultor jurídico da chancelaria



Segundo ele, os artefatos pré-hispânicos estavam em coleções privadas nas cidades de Recklinghausen e Monheim am Rhein.



Entre os objetos localizados em Recklinghausen destacam-se um machado de garganta feito de pedra e uma cabeça antropomórfica pertencentes ao período pré-clássico (1200 a.C. - 600 a.C.). Já na outra coleção havia 28 peças, incluindo uma tigela do planalto central, correspondente ao período pós-clássico inicial (1000 d.C. - 1300 d.C.).



A chancelaria anunciou que em breve as 34 peças serão devolvidas ao México para serem resguardadas pelo Instituto Nacional de Antropologia e História (INAH).



Em 2020, o país latino-americano recuperou e repatriou da Alemanha três artefatos arqueológicas produzidos por diferentes culturas mesoamericanas em vários períodos.



Há alguns anos, o México se propõe a recuperar o patrimônio histórico que se encontra em coleções particulares em todo o mundo. Para a legislação do país, objetos de culturas antigas achados em território mexicano pertencem à nação, porém, uma vez que eles saem ilegalmente do México, é difícil recuperá-los.