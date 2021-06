Acidente no metrô da Cidade do México foi causado por 'falha estrutural', diz perícia

O acidente no metrô da Cidade do México, que deixou 26 mortos no dia 3 de maio, foi produto de uma "falha estrutural", de acordo com um laudo pericial preliminar da firma norueguesa DNV, divulgado nesta quarta-feira (16).



"O incidente foi causado por uma falha estrutural", afirma o relatório lido por Jesús Esteva, secretário de obras da Prefeitura da capital, que contratou a DNV.



A empresa acrescentou que o problema está associado a "condições" como "deficiências no processo de construção" e de soldagem dos chamados parafusos Nelson.



Também está ligado à "porosidade e falta de fusão na união parafuso-viga", à "falta de parafusos Nelson nas vigas que compõem o conjunto da ponte", ao uso de "diferentes tipos de concreto na placa" e "soldas inacabadas mal executadas".



A DNV, cujo diretor no México, Eckhard Hinrichsen, participou da apresentação do laudo, planeja entregar mais dois relatórios em 14 de julho e 30 de agosto.



O Ministério Público também está conduzindo uma investigação, cujos resultados ainda não foram divulgados.



Na noite de 3 de maio, uma seção elevada do metrô desabou e dois vagões foram suspensos a uma altura de cerca de 12 metros. Morreram 26 pessoas e pelo menos 80 ficaram feridas.



A prefeita da capital, também presente na apresentação do relatório, anunciou que a partir das primeiras descobertas formará uma equipe técnica para o reforço e reabilitação da Linha 12, que tem 24,5 km de extensão.