O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, denunciou nesta quarta-feira (16) "as comparações ridículas" de seu homólogo russo Vladimir Putin sobre os direitos humanos, no final de sua primeira cúpula em Genebra.



Biden reagiu às declarações anteriores na coletiva de imprensa de Putin, nas quais o presidente russo recriminou os fatos ocorridos durante o ataque de apoiadores do então presidente Donald Trump ao Capitólio.



"São comparações ridículas. Uma coisa é criminosos romperem um cordão policial (...), outra é o povo marchar até o Capitólio e denunciar que não tem permissão para falar livremente", disse Biden em coletiva de imprensa.