Morte de homem por um urso na Eslováquia reacende debate sobre a caça

As autoridades eslovacas anunciaram, nesta quarta-feira (16), que um urso matou um homem de 57 anos, cujo corpo despedaçado foi encontrado há dois dias, reacendendo o debate sobre a proibição da caça deste animal.



"É o primeiro caso conhecido de um encontro fatal com um urso na história da Eslováquia" moderna, declarou à AFP Marina Debnarova, da agência de Estado encarregada das florestas, Lesy SR.



O corpo destruído de um pedestre foi encontrado na segunda-feira, cercado de pegadas de urso, no vale de Bansko, a 250 km de Bratislava.



"O homem foi mordido na cabeça e na nuca, e uma autópsia confirmou que morreu como consequência das feridas causadas por um urso", destacou Marina Debnarova.



O acidente provocou a indignação dos caçadores, que exigem a revogação da proibição da caça de ursos.



"Fizemos todo o possível para proteger os ursos. Agora chegou a hora de protegermos as pessoas", afirmou o responsável da associação de caçadores eslovacos, Imrich Suba.



Segundo ele, a população de ursos pardos na Eslováquia, que caiu para 20 indivíduos nos anos 1920, supera hoje os 2.700, número que coincide com o da agência florestal.