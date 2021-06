Botsuana anuncia descoberta do terceiro maior diamante do mundo

Pedra foi exibida para o presidente de Botsuana (foto: Monirul Bhuiyan / AFP)

A empresa Debswana, produtora de diamantes em, anunciou nesta quarta-feira a descoberta de umde 1.098 quilates, o terceiro maior do tipo já encontrado no mundo., encontrada em 1º de junho, foi exibida ao presidente do país, Mokgweetsi Masisi, na capital Gaborone.Lynette Armstrong, diretora da Debswana, afirmou que o diamante é considerado oA Debswana é controlada em conjunto pelo Estado e pela empresa sul-africana De Beers.O maior diamante conhecido do mundo é o "Cullinan", de mais de 3.100 quilates, encontrado na África do Sul em 1905.O segundo, de 1.109 quilates, foi encontrado em 2015 na mina de Karowe, nordeste de Botsuana, maior produtor africano de diamantes.