Joe Biden e Vladimir Putin se cumprimentaram com um aperto de mãos nesta quarta-feira (16), por iniciativa do presidente americano, pouco antes do início da primeira e muito esperada cúpula entre ambos, em Genebra.



Os dois presidentes chegaram com minutos de diferença à Villa La Grange, local do encontro, e foram recebidos pelo presidente suíço, Guy Parmelin, que lhes desejo sorte nesta reunião que se anuncia como tensa.