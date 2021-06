Forças israelenses matam palestina por tentativa de ataque na Cisjordânia

Soldados israelenses mataram, nesta quarta-feira (16) na Cisjordânia, uma mulher que tentou atacar vários militares - informaram o Exército e fontes oficiais palestinas.



"Uma agressora chegou de carro e tentou atropelar vários soldados (...) Saiu do veículo com uma faca (...) Os soldados responderam atirando", disseram fontes militares.



O Ministério palestino da Saúde confirmou a morte desta mulher, perto de Ramallah, na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel.



A agência oficial de notícias oficial palestina Wafa a identificou como Mai Khaled Yussef Afana, de 29 anos, natural de Abu Dis, cidade palestina perto de Jerusalém.



Sua morte ocorre em um momento de forte tensão entre israelenses e palestinos.



Nesta quarta-feira, o Exército israelense atacou posições do movimento islamita palestino Hamas, que governa Gaza, após o lançamento de balões em chamas da Faixa para Israel. Foi o primeiro grande incidente desde o cessar-fogo acordado em maio passado.



Esta nova escalada acontece após uma manifestação de israelenses nacionalistas e da extrema direita. O ato reuniu mais de mil pessoas na terça-feira (15), em Jerusalém Oriental, a parte palestina da cidade ocupada por Israel em 1967.



No sábado (12), um policial israelense matou uma palestina, em um posto de controle na Cisjordânia. E, na véspera, sexta-feira, um adolescente palestino morreu, ao ser baleado por militares israelenses durante um protesto em Nablus, ao norte da Cisjordânia.