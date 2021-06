Britânico Karim Khan assume como novo procurador-geral do TPI

O advogado britânico Karim Khan tomou posse, nesta quarta-feira (16), como novo procurador-geral do Tribunal Penal Internacional (TPI), cargo no qual enfrentará temas complexos, como investigações sobre o conflito palestino-israelense, Afeganistão e Filipinas.



"Me comprometo a cumprir minhas funções e a exercer meu poder como procurador do Tribunal Penal Internacional com honra, fidelidade, imparcialidade e conscienciosamente", declarou Khan, de 51 anos, na sede da instituição, em Haia.



O advogado sucede à gambiana Fatou Bensouda, que encerrou seu mandato de nove anos e é elogiada por ter ampliado o trabalho do TPI, mas que também sofreu alguns reveses, como a absolvição do ex-presidente da Costa do Marfim Laurent Gbagbo.



Especialista em direitos humanos, Khan ocupava antes o cargo de subsecretário-geral da ONU, onde foi responsável por comandar uma investigação especial das Nações Unidas sobre os crimes do grupo extremista Estado Islâmico.



Também atuou do lado da defesa em vários julgamentos no TPI, em particular o de Seif al-Islam, filho do falecido ex-presidente líbio Muamar Khadafi.