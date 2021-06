Candidato reformista se retira da eleição presidencial no Irã

Um dos dois candidatos reformistas, Mohsen Mehralizadeh, decidiu sair da eleição presidencial do Irã, que acontecerá na próxima sexta-feira, anunciou a imprensa do país.



Um porta-voz da campanha de Mehralizadeh confirmou a decisão do candidato sem explicar as razões e disse que nas próximas horas será divulgado um comunicado, informou a agência de notícias ISNA.



Dos sete candidatos, cinco ultraconservadores e dois reformistas, Mehralizadeh era o único que não superava 1% nas intenções de voto, segundo o instituto de pesquisas iraniano Ispa.



O ultraconservador Ebrahim Raissi, presidente da Autoridade Judicial, é o grande favorito da eleição.



De acordo com as poucas pesquisas divulgadas até o momento, a taxa de abstenção pode bater o recorde de 57% registrado nas eleições legislativas de 2020.