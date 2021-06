Ataque com carro-bomba atribuído ao ELN deixa 36 feridos em unidade militar na Colômbia

Um atentado com um carro-bomba, atribuído pelo governo à guerrilha do ELN, deixou 36 feridos nesta terça-feira (15) em uma unidade militar na cidade de Cúcuta, no nordeste da Colômbia, perto da fronteira com a Venezuela.



O ministro da Defesa, Diego Molano, rejeitou o "ato terrorista (...) que pretendia atacar os soldados da Colômbia" e deixou "36 pessoas" feridas.



Dois dos feridos são civis que estão fora de perigo, enquanto três soldados sofreram ferimentos graves.



"A hipótese inicial é que o ELN está por trás desse ato insano e vil", embora a possível participação de rebeldes das FARC que se marginalizaram do pacto de paz de 2016 também seja "uma questão a ser investigada", acrescentou o ministro.



O presidente colombiano, Iván Duque, foi ao local "para supervisionar diretamente a situação gerada na Trigésima Brigada", conforme indicado no Twitter.



Embora soube-se prontamente de explosões nas instalações militares, as autoridades não haviam especificado se tratava-se de um ataque ou de um acidente.



Segundo nota do Ministério da Defesa, por volta das três da tarde, duas pessoas se infiltraram na base a bordo de uma picape Toyota branca se passando por funcionários públicos. Em seguida, eles detonaram duas explosões no veículo que atingiram a brigada.



Militares dos Estados Unidos estavam no local em apoio "à luta contra o tráfico de drogas" quando o ataque ocorreu, segundo Molano. Mas "não há relatos de feridos graves" entre eles, informou a embaixada dos Estados Unidos no Twitter.



Jornalistas da AFP registraram e fotografaram vários feridos entrando em uma clínica perto do local da explosão.



Cúcuta é a capital do departamento de Norte de Santander, onde se enfrentam o Exército de Libertação Nacional (ELN), a última guerrilha reconhecida na Colômbia; os Pelusos, remanescentes de uma insurgência maoísta desmobilizada; Dissidentes das FARC e vários grupos de traficantes.



Grupos armados lutam pelo controle de 41 mil hectares de folha de coca na região, importante rota de contrabando para a Venezuela e o Caribe.



Em 2019, Duque rompeu as negociações que seu antecessor vinha mantendo com o ELN após o acordo que desarmou a extinta guerrilha das FARC.



O presidente se retirou das negociações após um ataque insurgente com um carro-bomba contra uma escola de cadetes no sul de Bogotá, que deixou 22 alunos mortos, além do agressor.



Embora o acordo de paz com as FARC tenha reduzido a violência política, a Colômbia vive um conflito que em quase seis décadas deixa mais de nove milhões de vítimas, entre mortos, desaparecidos e deslocados.



Twitter