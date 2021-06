Comprado por US$ 4, quadro de David Bowie é avaliado em mais de US$ 7 mil

(foto: Handout / Cowley Abbott / AFP )

Um quadro do cantor americano David Bowie comprado pelo equivalente a 4 dólares americanos em uma loja de Ontário que revende itensera leiloado on-line nesta terça-feira, superandoo preço inicial, de 7.400 dólares americanos, informou o organizadorda venda.Com um preçoentre 7.400 e 10.000 dólares, a obra, de 20 x 25 cm, queum retrato de perfil, superou 14.000 dólares horas após o início dovirtual, que se encerra no próximo dia 24.Vendido pela primeira vez em 2001, em um site dedicado ao cantor britânico, o quadro, intitulado DHead XLVI, foi parar em uma loja de Ontário, onde umanônimo o adquiriu por 4 dólares e entrou em contato com a casa de leilões Cowley Abbott."A obra foi pintada entre 1995 e 1997, como parte de uma série de retratos de David Bowie do próprio artista ou de familiares", informou Rob Cowley,da casa de leilões. "Está assinado e com data de 1997 no verso."Esta é a primeira vez que uma obra do cantor é leiloada no Canadá. "Ficamos muito felizes por descobrir que a obra de arte era original e autêntica. Somos fãs do trabalho de Bowie e é muitotrazer uma obra dele para o mercado", disse Cowley.Importante nome do rock britânico, David Bowie vendeu quase 140 milhões de discos ao longo de sua carreira. Elede câncer em 2016, aos 69 anos.