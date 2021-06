Onda de calor precoce no oeste dos EUA pode quebrar recordes

Quase todo o oeste dos Estados Unidos foi colocado em alerta nesta semana devido a uma onda de calor precoce com temperaturas que podem chegar a 50 °C em alguns locais.



"Há uma onda de calor prolongada e potencialmente recorde no oeste dos Estados Unidos" que afeta um total de 50 milhões de pessoas, alertou o Serviço Nacional de Meteorologia.



Os picos de temperatura vão variar de acordo com a região, "mas a tendência é bem acima do normal, até extremamente alta" e o fenômeno vai durar pelo menos até o fim de semana, acrescentou.



As temperaturas são em média cerca de 11 °C mais altas do que a média sazonal e é principalmente nas áreas áridas e desérticas do Arizona e de Nevada que os recordes de calor podem ser quebrados.



Por exemplo, a cidade de Phoenix, no Arizona, registrou uma temperatura de 46 °C na segunda-feira e os termômetros podem se aproximar dos 48 °C até o final da semana, enquanto as mínimas permanecerão acima dos 30 °C à noite, segundo as últimas previsões.



Essas condições são "raras, perigosas e mortais", alertaram os especialistas.



No estado de Nevada, a cidade de Las Vegas pode bater o recorde de calor registrado em 1940, com mais de 46,5 °C nesta quarta-feira.



Uma onda de calor tão extrema e prolongada não era registrada na região desde o início de 2013, segundo a mídia local.



As autoridades instalaram "estações de resfriamento" em diferentes partes da cidade e organizaram uma campanha para aumentar a conscientização sobre os perigos que os animais de estimação e seus donos correm durante a onda de calor.



O recorde mundial de temperatura foi oficialmente registrado em 10 de julho de 1913 não muito longe de Las Vegas, na parte californiana do Vale da Morte: 56,7 °C.



As autoridades também temem as consequências do calor extremo para os incêndios florestais, particularmente precoces e intensos este ano, exacerbados pela seca no oeste dos Estados Unidos.



De acordo com os últimos registros oficiais, 88% da região é afetada pela seca, incluindo os estados da Califórnia, Oregon, Utah e Nevada.



Os solos áridos e a vegetação ressecada, por sua vez, criam as condições para um aumento da temperatura, criando um ciclo vicioso devastador.