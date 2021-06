Diálogos entre governo e insurgentes afegãos são retomadas no Catar

As negociações de paz entre o governo e os insurgentes afegãos foram retomadas no Catar nesta terça-feira (15) após meses de bloqueio, disseram autoridades de ambas as partes em conflito.



A retomada ocorre depois que Deborah Lyons, que chefia a missão de assistência das Nações Unidas no Afeganistão, e Zalmay Khalizad, emissário americano no país, viajam a Doha para tentar dar um novo impulso ao processo de paz.



"Esta noite houve uma reunião entre grupos das duas delegações negociadoras e uma discussão aprofundada sobre a organização das conversações", tuitou a equipe de negociação do governo afegão.



O porta-voz do Talibã, Mohammad Naim, postou um tuíte semelhante.



As negociações estavam bloqueadas desde abril, pois o Talibã se recusou a participar de uma cúpula sobre o futuro de seu país na Turquia, gerando confusão em Doha, onde as negociações estavam ocorrendo.



Os insurgentes recentemente ganharam muito terreno no Afeganistão, enquanto os Estados Unidos se preparavam para retirar suas últimas tropas em setembro, após vinte anos de guerra.