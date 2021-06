Cuba cria cartão pré-pago para viajantes e turistas na ilha

O estatal Banco de Crédito e Comércio (BANDEC) de Cuba criou um novo "cartão pré-pago" para turistas e viajantes que poderá ser carregado em moedas estrangeiras, exceto dólares americanos, o que permitirá aos viajantes pagar compras em lojas e por serviços durante sua estadia na ilha.



A iniciativa segue o anúncio feito por autoridades na semana passada de que a partir de 21 de junho o sistema bancário cubano não receberá depósitos de dólares em dinheiro, e que os créditos em cartões bancários deverão ser feitos em outras moedas, como o euro.



Segundo a estatal Casas de Cambio (Cadeca), os cartões para viajantes estarão disponíveis a partir desta terça-feira (15) nos balneários turísticos de Varadero e Cayo Coco, os únicos que recebem turistas atualmente por causa da pandemia de covid-19. De terça-feira até o dia 21 ainda poderão ser adquiridos em dólares.



Cuba recebe mais de quatro milhões de turistas estrangeiros por ano e mais de meio milhão de emigrados que visitam seu país e familiares.



Estes cartões vão servir para fazer pagamentos em lojas e por serviços que funcionem com moeda livremente conversível (mlc) em Cuba, onde não se aceita dinheiro vivo e a população só pode adquirir os produtos com cartões de débito carregados com moeda estrangeira.



Os cartões terão validade de dois anos, com valores de 200, 500 e 1.000 dólares, e "não vão admitir depósitos ou transferências do exterior", acrescentou a Cadeca.