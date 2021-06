Marrocos organiza trânsito sazonal de expatriados evitando a Espanha

O Marrocos lançou nesta terça-feira (15) o grande plano anual de retorno de seus expatriados durante o verão, com um dispositivo que exclui qualquer ligação marítima com a Espanha e oferece descontos nas conexões aéreas para mitigar a diferença de custo para os viajantes.



Em um contexto de crise diplomática entre Rabat e Madri, a edição 2021 desta operação, que a imprensa marroquina apresenta como "um dos maiores movimentos de pessoas do continente europeu", exclui todos os portos espanhóis, entre eles Algeciras, situado a menos de uma hora de Tânger.



As únicas ligações marítimas previstas partem da França (Sète, Marselha), Itália (Gênova) ou Portugal (Portimão), para um total de 650.000 passageiros e 180.000 veículos previstos entre 15 de junho e 15 de setembro - quatro vezes menos que o habitual -, segundo o ministério dos Transportes.



A diáspora marroquina recebeu o dispositivo com uma imensa decepção, pois implica custos maiores e travessias mais longas, segundo a imprensa local.