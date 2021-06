México propõe aos EUA plano de reabertura de fronteira fechada pela pandemia

O México apresentou aos Estados Unidos um plano para a reabertura gradual de sua fronteira, fechada pela pandemia da covid-19, durante a visita do secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, nesta terça-feira (15), informou o governo mexicano.



A estratégia é baseada em uma campanha maciça de vacinação no lado mexicano da zona de fronteira para "alcançar a normalidade o mais rápido possível", disse o chanceler Marcelo Ebrard, após se reunir com Mayorkas na Cidade do México.



Diante disso, o secretário dos Estados Unidos disse que "facilitar o comércio, o turismo e as viagens é sua prioridade", acrescentou Ebrard no Twitter.



Anteriormente, o chefe da diplomacia mexicana explicou que a imunização abrangerá maiores de 18 anos em 39 municípios de seis estados fronteiriços, para se igualar ao padrão de imunização do país vizinho.



Desta forma, espera-se avançar gradativamente para a retomada do trânsito terrestre não essencial, disse o chanceler, indicando que vai expor a Mayorkas o "impacto que o fechamento da fronteira teve em toda a região".



"Assim que tivermos esse avanço (...) não haveria mais argumento de cunho sanitário para manter essas restrições", afirmou durante a conferência matinal do Presidente Andrés Manuel López Obrador.



O plano de vacinação na fronteira - de mais de 3.000 quilômetros - será realizado com 1,35 milhão de doses de Johnson & Johnson doadas ao México pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que chegaram ao país nesta terça-feira.



Segundo o chanceler, o objetivo é flexibilizar gradativamente as medidas impostas para conter a disseminação do coronavírus, ou suspendê-las assim que for atingido um determinado número de imunizados.



As limitações na fronteira foram implementadas em 21 de março de 2020.



Desde então, os Estados Unidos e o México fecharam o caminho para o tráfego terrestre não essencial, como turistas ou visitantes ocasionais, mas permitem mercadorias, trabalhadores ou estudantes.



Com quase 230.000 mortes, o México, com 126 milhões de habitantes, é o quarto país mais afetado pela epidemia em números absolutos, embora sua taxa de mortalidade seja a vigésima primeira.



As autoridades mexicanas já aplicaram 37,8 milhões de doses de cinco laboratórios diferentes.



Os Estados Unidos, com 600.000 mortes, lideram a lista dos países mais afetados pela covid-19, e sua taxa de mortalidade é a vigésima. Metade de sua população - de 331 milhões - já completou o calendário de vacinação.