Quase um quarto dos pacientes com COVID-19 enfrentam problemas persistentes

Quase um quarto das pessoas que tiveram COVID-19 enfrentamdeque não apresentavam antes da doença, aponta umque analisou dados de 2 milhões de americanos afetados pelo novoé a maior já feita para estudar osda Covid a longo prazo, afirma a organização independente Fair Health, que colheu informações das seguradoras de saúde e examinou dados de 1,96 milhão de pessoas que tiveram a doença entre fevereiro e dezembro de 2020."Embora muitos pacientes se recuperem da Covid em poucas semanas, alguns apresentamoumais de quatro semanas após o diagnóstico da doença", descreve o estudo. Os principais problemas relatados foram neuralgia e dor muscular em 5% dos casos e dificuldade para respirar em 3,5%, seguidos de hiperlipidemia, hipertensão, indisposição, ansiedade e problemas intestinais.Os pacientes que já haviam experimentado esses sintomas antes da doença foram excluídos do estudo, bem como os que têm doenças que poderiam interferir nos resultados, como câncer, insuficiência renal, etc.Pouco mais de 23% das pessoas infectadas foram atendidas com ao menos um desses problemas um mês ou mais depois de terem Covid. Os casos mais graves da doença tinham mais chances de apresentar problemas posteriormente.Quase 50% das pessoas internadas com Covid tiveram ao menos um desses problemas, contra 27% das que experimentaram sintomas leves e 19% dos assintomáticos. Entre os pacientes que receberam alta, 0,45% morreram dentro de 30 dias ou mais após a infecção. O risco de morte para estes foi 46 vezes maior do que para aqueles que não foram internados.Um dos pontos fracos do estudo é que as cifras não foram comparadas com pessoas que não tiveram Covid. Os cientistas estudam os sintomas persistentes da doença, mas as causas "ainda são desconhecidas", assinala a Fair Health. "As hipóteses incluem uma resposta imunológica persistente, danos provocados pelo vírus que demoram a ser curados e a presença duradoura de um nível baixo do vírus".