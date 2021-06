Morre ex-presidente Bolaños, que liderou luta anticorrupção na Nicarágua

O ex-presidente da Nicarágua, Enrique Bolaños (2002-2007), que liderou uma luta ferrenha contra a corrupção que levou à justiça vários executivos do governo, faleceu aos 93 anos por problemas de saúde, informou sua família nesta terça-feira (15).



Bolaños conseguiu vencer o favorito Daniel Ortega nas eleições de 2001, quando o sandinismo fez a segunda tentativa de voltar ao poder, antes de finalmente consegui-lo em 2007.



Durante seu mandato, ele popularizou a frase "arregacemos as camisas", com a qual ele tentou promover a austeridade pública para sanar as finanças públicas, fortemente endividadas, promover investimentos e combater a corrupção.



Foi assim que conseguiu vários julgamentos de corrupção, que levaram perante a justiça seu antecessor, Arnoldo Alemán (1997-2002), de quem Bolaños chegou a ser vice-presidente. Alemán foi acusado de lavar milhões de dólares do erário público, denúncias que salpicaram vários ex-funcionários e pessoas próximas.



"A Nicarágua com que sonhei é uma Nicarágua na qual reinam a verdade, a honradez, a justiça para todos", disse Bolaños na ocasião.



Sua luta contra a corrupção lhe gerou uma forte oposição do Partido Liberal Constitucionalista (PLC, direita), partido de Alemán que então era maioria no Parlamento e com o qual tinha chegado ao poder.



Também rivalizou com a Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN), liderada por Ortega, que da oposição gerou uma grave crise com tomadas de instituições públicas.



Durante a gestão de Bolaños, a Nicarágua pôs em vigor um tratado de livre comércio entre a América Central e os Estados Unidos e conseguiu que o país - um dos mais pobres do hemisfério - conseguisse que perdoassem 80% de sua dívida externa.



Na época da revolução da Frente Sandinista na década de 1980, Bolaños presidiu pelo menos seis sindicatos empresariais, entre eles o Conselho Superior da Empresa Privada (COSEP) entre 1983 e 1988.