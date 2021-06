Acidente rodoviário no norte do México deixa ao menos 12 mortos

Ao menos 12 pessoas morreram e 10 ficaram feridas nesta terça-feira (15) no acidente com um ônibus de passageiros no estado mexicano de Tamaulipas (noroeste, na fronteira com os Estados Unidos), informaram as autoridades locais.



O veículo tombou em um trecho da rodovia que liga as cidades de Reynosa a Monterrey (Nuevo León, norte), destacou em um comunicado o escritório de segurança do estado de Tamaulipas.



Nove pessoas morreram no local do acidente e outras três quando recebiam atendimento em um hospital, disse à imprensa o coordenador da Defesa Civil estadual, Pedro Granados.



Entre os mortos está o motorista do ônibus.



O governo de Tamaulipas assegurou "que não há nenhuma evidência" de que o motorista tenha perdido o controle do veículo por uma suposta perseguição de criminosos.



As rodovias de Tamaulipas são consideradas as mais perigosas do México pela presença de traficantes de drogas e outros grupos do crime organizado que sequestram e extorquem os viajantes.



Esta região é um ponto estratégico para o tráfico de drogas aos Estados Unidos, assim como para o trânsito de migrantes sem documentos que tenta chegar a esse país.