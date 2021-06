Partido governista vence legislativas na Argélia

O partido governista na Argélia, a Frente de Libertação Nacional (FLN), venceu as eleições legislativas de sábado, em um contexto de grande abstenção e crise política, anunciou nesta terça-feira (15) a autoridade eleitoral.



A FLN, ex-partido único, registrou um importante recuo no número de assentos, segundo as primeiras cifras oficiais da Autoridade Nacional Independente de Eleições (ANIE).



A formação obteve 105 de 407 cadeiras, seguida dos candidatos independentes (78). O principal partido islamita, o MSP, que reivindicou a vitória, ficou em terceiro lugar, com 64 assentos, segundo a fonte.



A Agrupação Nacional para a Democracia (RND), tradicional aliada da FNLA, elegeu 57 deputados.



"O povo construiu as fundações deste Parlamento com total liberdade e transparência", disse o presidente da ANIE, Mohammed Chorfi.



Os argelinos foram às urnas no sábado para votar em eleições antecipadas, boicotadas pelo movimento de protesto Hirak e parte da oposição, em meio a uma forte repressão.



A autoridade eleitoral revisou para baixo a taxa de participação, de 30,2%, informado no domingo, para 23,03%.