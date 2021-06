EUA supera as 600.000 mortes por covid-19

O número de mortes nos Estados Unidos pela pandemia de covid-19 superou os 600.000 nesta terça-feira (15), segundo dados da Universidade Johns Hopkins.



O presidente Joe Biden lamentou a última "triste marca" e pediu aos americanos para se vacinarem. Os Estados Unidos sofrem, de longe, o maior número de mortes pela pandemia, à frente do Brasil e da Índia.



"Ainda estamos perdendo muitas vidas", acrescentou Biden.



O número diário de mortes diminuiu drasticamente nos últimos meses, mas a perda de vidas ainda é "uma verdadeira tragédia", expressou o presidente.



"Temos mais trabalho para fazer e combater este vírus. Agora não é a hora de baixar a guarda. Por favor, se vacinem o mais rápido possível", pediu Biden.



A campanha de vacinação em massa nos Estados Unidos começou em dezembro e alcançou seu ponto máximo em abril, com mais de quatro milhões de injeções por dia.



No entanto, o ritmo desacelerou rapidamente desde então, e as pessoas que ainda não se vacinaram continuam vulneráveis à doença.



Pouco mais de 52% da população dos EUA - 174 milhões de pessoas - já recebeu pelo menos uma dose de uma das três vacinas autorizadas no país, segundo funcionários de saúde.



Biden estabeleceu como meta que 70% da população dos Estados Unidos esteja vacinada com ao menos a primeira dose antes do feriado nacional de 4 de julho.