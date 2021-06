Atriz Lisa Banes morre dez dias após ser atropelada em NY

Conhecida por seu papel na série "Lost" e no filme "Garota exemplar", a atriz americana Lisa Banes faleceu dez dias depois de ser atropelada por um veículo de duas rodas em Manhattan - informou um porta-voz da polícia de Nova York nesta terça-feira (15).



Lisa Banes, de 65 anos, foi declarada morta ontem (14) no hospital, após o acidente sofrido em 4 de junho, perto do Lincoln Center, disse o porta-voz à AFP, sem conseguir especificar o tipo de veículo.



Ela atravessava a rua quando foi atropelada por um motorista que não respeitou o sinal vermelho e fugiu. A atriz teve traumatismo craniano.



Uma investigação está em curso, mas nenhuma prisão foi feita até o momento, completou o porta-voz.



"Estamos com o coração partido pela morte trágica e sem sentido de Lisa. Ela era uma mulher de espírito vivo, cheia de bondade e generosidade e dedicada ao seu trabalho, fora de cena, na frente das câmeras, ou, mais ainda, com sua esposa, sua família e seus amigos", disse o agente da atriz, David Williams, citado pela emissora NBC.



A companheira de Lisa, Kathryn Kranhold, tuitou hoje uma série de fotos em sua homenagem.



Quando a atriz ainda estava hospitalizado, Kathryn fez um apelo a testemunhas no jornal The Daily News para tentar encontrar o motorista.



Lisa Banes atuou em vários filmes e programas de televisão, assim como em muitas peças da Broadway.