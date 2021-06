Biden chega a Genebra na véspera da cúpula com Putin

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou nesta terça-feira (15) em Genebra, na véspera de um encontro com seu homólogo russo Vladimir Putin, que se anuncia especialmente difícil.



Biden desembarcou na Suíça depois de participar de reuniões com seus aliados mais próximos do G7 e da Otan, nas quais os tranquilizou após os agitados anos de governo de seu antecessor Donald Trump.



Às 16h23 (11h23 no horário de Brasília), o avião presidencial Air Force One pousou no aeroporto de Genebra, onde Biden foi recebido pelo presidente suíço Guy Parmelin e outras autoridades locais.



Depois de uma cúpula da Otan, Biden afirmou na segunda-feira que explicará a Putin quais são as "linhas vermelhas" que ele não deve cruzar e condenou as "ações agressivas" da Rússia na Ucrânia.



"Não procuro um conflito com a Rússia, mas responderemos se a Rússia continuar suas atividades prejudiciais", disse o líder norte-americano.



Mesmo em uma cidade como Genebra, acostumada às funções diplomáticas, a cúpula entre os presidentes dos Estados Unidos e Rússia representa um evento de grande magnitude.



Aproximadamente 4.000 policiais, militares e outros agentes de segurança foram mobilizados para garantirem que tudo aconteça sem contratempos.



Há mais de uma semana, a Villa La Grange e o parque adjacente, onde Joe Biden e Vladimir Putin devem se encontrar por algumas horas na quarta-feira, estão cercados por barreiras de metal e arames farpados.



O último encontro de Putin com um presidente americano foi em julho de 2018 em Helsinki, com Trump à frente da primeira potência mundial.