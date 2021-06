Primeiro computador quântico da IBM na Europa inaugurado na Alemanha

A chanceler Angela Merkel inaugurou oficialmente nesta terça-feira o primeiro computador quântico instalado na Alemanha pela empresa americana IBM, no momento em que a Europa está muito ativa no desenvolvimento desta tecnologia.



Instalado na região de Stuttgart, em cooperação com o instituto de pesquisa alemão Fraunhofer, e operacional desde o início de abril, esta unidade do "Q System One" é o primeiro computador quântico da IBM instalado fora dos Estados Unidos.



Merkel, que redigiu uma tese em química quântica durante seus estudos acadêmicos, pronunciou o discurso na cerimônia de inauguração virtual.



A tecnologia quântica possibilitaria o uso de computadores hiperpotentes, superando com folga as capacidades dos mais desenvolvidos supercomputadores atuais, graças ao uso das propriedades físicas espetaculares de partículas infinitamente pequenas.



A chave: no lugar dos "bits" da computação clássica, binária, que pode assumir os valores 0 ou 1, o mundo quântico usa "qubits". Estes podem conter vários valores diferentes ao mesmo tempo, o que permitiria, em tese, realizar operações matemáticas complexas de modo paralelo.



Cálculo de rotas, desenvolvimento de fármacos, decodificação: ainda amplamente experimental, a tecnologia quântica poderia permitir algum dia resolver problemas que são muito complexos para os computadores atuais e inclusive futuros em um tempo muito reduzido.



França e Alemanha têm por objetivo ser pioneiros neste domínio: Paris anunciou em janeiro um investimento de 1,8 bilhão de euros (2,18 bilhões de dólares) durante cinco anos e Berlim de 2 bilhões de euros para desenvolver um computador quântico até 2025.



Atualmente, apenas os Estados Unidos dominam esta tecnologia.



No momento, o desafio é aprender a tirar o maior proveito. Ainda é "relativamente estranho que você possa fazer algo em um computador quântico que é impossível" para um computador convencional, de acordo com um especialista.



IBM