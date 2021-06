Grande incêndio em fábrica de produtos químicos perto de Chicago

As autoridades ordenaram a evacuação de um bairro de Rockton, perto de Chicago, depois que um grande incêndio foi registrado na segunda-feira em uma fábrica de produtos químicos, com uma coluna de fumaça que superou mais de 100 metros.



A empresa proprietária da fábrica, Chemtool, afirmou que o incêndio não provocou vítimas. Rockton fica 130 km ao noroeste de Chicago.



"Todos os nossos funcionários estão sãos e salvos", completou a empresa, filial da Lubrizol.



A polícia ordenou a saída dos moradores e comerciantes dentro de um raio de 1,6 km da fábrica.



"Foi um dia catastrófico para nossa comunidade", disse o comandante dos bombeiros de Rockton, Kirk Wilson.



"Não estou em condições de afirmar agora quanto tempo levará para controlar o fogo", completou.



Quase 150 bombeiros foram enviados ao local.



A Lubrizol afirmou que está trabalhando com agências federais e especialistas para monitorar qualquer possível poluição do ar e da água, em particular no rio Rock.



A polícia recomendou o uso de máscara de proteção em um raio de 5 km da fábrica.