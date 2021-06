Ponto do aquecimento irreversível no Ártico pode já ter sido superado

(foto: AFP / POOL / John MACDOUGALL)

O ponto de nãopara umirreversível pode ter sido, advertiu nesta terça-feira (15/6) o cientista alemão que comandou a maior expedição enviada ao Ártico."Apenas o estudo dos próximos anos nos permitirá saber se aindasalvar a camada de gelo do Ártico, presente o ano todo graças a uma proteção do clima, ou se já atravessamos o ponto de não retorno", disse Markus Rex, oito meses após o retorno da missão internacional que passou um ano no Ártico."O desaparecimento do gelo de verão Ártico é uma das primeiras minas neste campo, um dos primeiros pontos de não retorno a que chegamos quando vamos longe demais no aquecimento" (global), completou o cientista em uma entrevista coletiva em Berlim, ao lado da ministra da Educação e Pesquisa, Anja Karliczek.De fato, "podemos nos perguntar se já não estamossobre esta mina e ativamos o início da explosão", disse.Se este ponto irreversível for ultrapassado, isto pode gerar consequências "de efeito dominó" para o planeta, advertiu o cientista e "agravar ainda mais ocom o desaparecimento da calota polar da Groenlândia ou o degelo de zonas amplas do permafrost do Ártico"A maior expedição enviada ao Polo Norte, chamada MOSAIC, retornou a Alemanha em outubro e seus líderes alertaram sobre a ameaça que existe para a camada de gelo, que desaparece a uma "velocidade dramática".Durante os 389 dias no mar, as equipes a bordo do quebra-gelo "Polarstern" coletaram muitas informações sobre a mudança climática, sobretudo nos meses que opermaneceu à deriva no gelo do Polo Norte.O retrocesso do gelo é considerado pelos cientistas o "epicentro doglobal", segundo Rex.