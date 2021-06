Radioatividade perto da central de Taishan está normal, diz China

Os níveis de radioatividade em torno da central nuclear de Taishan, no sul da China, não são "anormais" - disseram as autoridades chinesas nesta terça-feira (15), após o anúncio de um problema interno em um reator.



Construída com o grupo nuclear francês EDF, a central EPR de Taishan está sendo observada por um problema de impermeabilidade em um reator, mas as emissões de gases ao ar estão dentro dos limites autorizados, garantiram a EDF e a operadora chinesa CGN na segunda-feira (14).



"De acordo com as informações fornecidas pelas autoridades competentes, a situação atual na planta nuclear de Taishan cumpre os requisitos técnicos", disse o porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, Zhao Lijian, à imprensa.



"Não há nada de anormal na radioatividade em torno da planta de energia nuclear, e a segurança está garantida", acrescentou Zhao.



"As centrais nucleares chinesas têm um bom histórico de operação, e não houve qualquer incidente que afete o meio ambiente, ou a saúde pública", completou Zhao, na primeira reação oficial do governo.