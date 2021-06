Cantor e ativista renomado é morto em boate de Cali

Junior Jein, um renomado cantor de música urbana colombiano, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (14) por dois homens que o atacaram em uma boate na cidade de Cali, segundo autoridades.



Harold Angulo, seu nome de batismo, tinha 37 anos e era um cantor e ativista afro que, em 2020, havia gravado a música "Quién los mató" ao lado de outros artistas, em homenagem aos jovens mortos nos massacres que eclodiram na Colômbia após o acordo de paz de 2016. Paradoxalmente, no vídeo dessa música, Junior Jein aparecia em um caixão no meio de uma plantação de cana-de-açúcar.



Por volta da meia-noite deste domingo, dois homens, que já estão sob custódia das autoridades, atiraram contra o cantor na boate em que ele estava com outras pessoas. "Embora ele tenha sido transferido para uma clínica, morreu em consequência dos ferimentos", disse a polícia. Uma mulher foi ferida na perna durante o ataque.



Autoridades detiveram os dois supostos agressores com um fuzil e uma pistola 9 mm. Um deles pertencia às extintas Farc, guerrilha que abandonou as armas em 2016, informou o comandante da polícia de Cali, Juan Carlos León. O oficial disse aos repórteres que não sabe se Jein recebeu ameaças, e que os motivos do assassinato são "uma questão de investigação".



A morte do artista prejudica ainda mais a situação da segurança em Cali, foco dos sangrentos protestos que eclodiram em 28 de abril em rejeição ao governo do presidente Iván Duque. Jovens pobres e de classe média saíram às ruas quando o governo queria aumentar os impostos em meio à pandemia.



Embora o presidente tenha retirado a proposta, a repressão desencadeou um movimento de protesto sem precedentes, que já deixa 61 mortos. Somente em Cali, houve 18 mortes na primeira semana de manifestações.