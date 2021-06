Bolsonaro agradece 'grande amigo' Netanyahu e parabeniza Naftai Bennet

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) agradeceu ao primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que deixou o poder nesta segunda-feira, 14, após 12 anos, e desejou sucesso ao sucessor, o premiê Naftai Bennet, e ao novo ministro de Relações Exteriores daquele país, Yair Lapid.



"Agradeço a Benjamin Netanyahu, meu grande amigo, pelo ótimo trabalho que pudemos desenvolver juntos no fortalecimento da parceria entre os nossos países e na promoção do bem-estar dos nossos povos. Tenho certeza que a sorte e o seu imenso talento não lhe faltarão nesta nova etapa.", escreveu no Twitter. "Também dou as boas-vindas ao novo governo israelense e desejo sucesso ao premiê Naftai Bennet e ao Ministro das Relações Exteriores, parabenizando-os pelo êxito nas eleições e na formação do governo"



Após cumprimentar os membros do novo governo israelense, Bolsonaro escreveu: "estejam certos de que o Brasil não faltará a Israel e aos judeus".



Votação



Neste domingo, o parlamento de Israel aprovou a troca de primeiro-ministro por uma margem apertada. Por 60 votos a 59, os parlamentares nomearam Naftali Bennett. Ex-aliado de Netanyahu, ele lidera uma coalizão com oito partidos de diferentes ideologias, que incluem setores à esquerda, à direita e de apoio aos direitos árabes.



Segundo diplomatas brasileiros ouvidos pelo Broadcast, apesar de o presidente Bolsonaro ter perdido um aliado no Oriente Médio, a mudança de governo não enseja uma troca de alianças. Após perder o cargo, Netanyahu assumiu a liderança da Oposição no País e garantiu que irá pressionar o novo governo israelense em assuntos sensíveis como a demarcação de assentamentos judeus na região e os conflitos na Faixa de Gaza.