Governo israelense autoriza marcha polêmica de extrema direita em Jerusalém Oriental

O novo governo israelense autorizou uma polêmica marcha de militantes judeus nacionalistas e de extrema direita em Jerusalém Oriental na noite desta segunda-feira (14), cuja realização no setor palestino ocupado da Cidade Santa desperta temores de novos atos de violência.



Prevista para a quinta-feira passada, a marcha foi adiada para terça pelo governo de Benjamin Netanyahu, apesar das ameaças do movimento islamita palestino Hamas de uma nova escalada.



Israel foi posteriormente dotado de um novo governo, liderado pelo chefe da direita nacionalista Naftali Bennett, que se aliou ao centrista Yair Lapid no quadro de uma coalizão que encerrou 12 anos de governo ininterrupto de Netanyahu.



Na noite de segunda-feira, o novo ministro da Segurança Interna, Omer Bar-Lev, decidiu realizar a manifestação.



"A polícia está pronta e faremos todo o possível para preservar o delicado tecido da convivência", afirmaram seus serviços em nota.



Após a posse do novo governo, os organizadores temiam a proibição da passeata, mas o ministro afirmou que "o direito de manifestação é de todos em democracia", para justificar sua decisão de mantê-la.



Esta "marcha das bandeiras", a convite de várias figuras da extrema direita nacionalista israelita, em especial do deputado Itamar Ben Gvir, ia reunir centenas de pessoas na Cidade Velha de Jerusalém.



Seu percurso foi estabelecido após negociações entre seus organizadores e a polícia israelense, na esperança de evitar confrontos com os palestinos.



A marcha visa celebrar "a jornada de Jerusalém", com a qual os israelenses comemoram a "reunificação" da cidade em 1967, mas que significa para os palestinos a conquista e anexação de Jerusalém Oriental.